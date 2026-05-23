Синоптик: открытие купального сезона произойдет лишь к середине июня

Начало купального сезона в Центральной России перенесено на середину июня Синоптик: открытие купального сезона произойдет лишь к середине июня

Москва23 мая Вести.Открытие купального сезона в Центральной России будет отложено. По прогнозам синоптиков, оно произойдет только к середине июня, сообщает РИА Новости.

Агентство приводит данные ведущего специалиста Центра погоды ФОБОС Евгения Тишковца.

Из-за неблагоприятного прогноза погоды в лучшем случае открытие купального сезона произойдет лишь к середине июня заявил метеоролог

По его словам, именно к этому моменту вода в водоемах прогреется до комфортных 18-20 градусов тепла.

Ранее Тишковец также отметил, что в течение последней недели мая в Московский регион может прийти мокрый снег.