Москва23 маяВести.Открытие купального сезона в Центральной России будет отложено. По прогнозам синоптиков, оно произойдет только к середине июня, сообщает РИА Новости.
Агентство приводит данные ведущего специалиста Центра погоды ФОБОС Евгения Тишковца.
Из-за неблагоприятного прогноза погоды в лучшем случае открытие купального сезона произойдет лишь к середине июнязаявил метеоролог
По его словам, именно к этому моменту вода в водоемах прогреется до комфортных 18-20 градусов тепла.
Ранее Тишковец также отметил, что в течение последней недели мая в Московский регион может прийти мокрый снег.