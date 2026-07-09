Москва9 июлВести.Эпидемиологи разрешили купание в Москве в пяти водоемах, сообщает ТАСС.
В начале сезона было открыто девять таких зон, но сейчас санитарным нормам соответствуют лишь озеро Белое, Путяевский пруд № 1, "Серебряный бор-2", "Серебряный бор-3" и Пионерский пруд.
В зонах отдыха "Большой городской пруд", Школьное озеро, "Тропарево" и на пляже "Динамо" купание временно запрещеносказано в публикации
Вода в этих водоемах не соответствует микробиологическим показателям.
В ведомстве напомнили, что специалисты ведут мониторинг зон отдыха в течение всего летнего сезона.