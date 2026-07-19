Москва19 июл Вести.Есть овощи и ягоды прямо с грядки может быть опасно, так как существует риск заражения туляремией. Об этом ИС "Вести" рассказал биолог и агроном Михаил Воробьев. Он пояснил, что туляремия – это "болезнь грязных рук".

На что мне обратить внимание? Повышение температуры, к сожалению, происходит расстройство желудка. Достаточно похоже на обычное кишечное отравление, но с более тяжелыми последствиями. Конечно же, нужно обратить внимание на то, что вы едите. Тем более сейчас уже начался сезон уборки урожая, поэтому хочется ягодку, морковку из земли выдернуть, ее об штаны вытереть и тут же погрызть, но все-таки этого делать не стоит. Конечно же, нужно не забывать, что все вот эти кишечные заболевания – это прежде всего болезни грязных рук и грязных фруктов рассказал Воробьев

Ранее Роспотребнадзор сообщал, как россияне могут заразиться туляремией. Переносчиками этого заболевания являются грызуны и насекомые.