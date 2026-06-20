Доктор Мясников призвал не носить клещей на анализ Доктор Мясников объяснил, почему не стоит относить клещей на анализ

Москва20 июн Вести.Не стоит приносить клещей на анализ, так как наличие у них боррелиоза не означает передачу инфекции человеку. Об этом врач-кардиолог, кандидат медицинских наук, президент ГКБ №71 им. М. Е. Жадкевича Александр Мясников рассказал в интервью ИС "Вести".

Все международные организации твердят: перестаньте носить клеща на анализ. Если анализ содержит клещ-боррелиоз, это не значит, что он у вас сказал врач

Мясников также отметил, что отсутствие боррелиоза в анализе также не гарантирует безопасности.

Это могла быть лабораторная ошибка, либо [вы могли] пропустить второго клеща. Не носите клеща! Это только нагрузка на лаборатории, на здравоохранении. [Это] практического смысла не имеет. Укусил клещ – это уж вы придете потом, осмотрите себя, примете душ, и главное – себя осмотреть в самом лесу. Помните, клещ не живет на деревьях, он не прыгает на вас сверху, как рысь добавил Мясников

Для защиты от клещей он призвал надевать в лес закрытую одежду и головной убор.

Ранее в пресс-службе ГКУ "Мособлпожспас" рассказали, что клещи чаще всего поджидают свою жертву на обочине дорог и в лесу. Они чувствуют человека или животного за 10 метров.