Спасатели рассказали, с какого расстояния клещи "чуют" людей и животных "Мособлпожспас": клещи чувствуют свою жертву за 10 метров

Москва16 июн Вести.Клещи чаще всего поджидают свою жертву на обочине дорог и в лесу, они чувствуют человека или животного за 10 метров, рассказали РИА Новости в пресс-службе ГКУ "Мособлпожспас".

У клещей отличное чутье: они улавливают запах приближающейся жертвы за 10 метров сказал собеседник агентства

Он уточнил, что чаще всего насекомые поджидают свою жертву на обочине дорог и в лесу, например, хвойном. Наиболее активны клещи перед дождем, в пасмурную погоду. Они забираются на траву или нижние ветки кустарников и ждут человека или животного.