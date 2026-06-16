Клещи могут обнаруживать жертву на расстоянии до 10 м Эксперт Гламаздин: клещи чувствуют запах жертвы на расстоянии до 10 м

Москва16 июн Вести.Иксодовые клещи обладают способностью обнаруживать потенциальную жертву на расстоянии до 10 м. По данным современных исследований, у них практически отсутствует зрение, поэтому клещи используют другие органы чувств. Они ищут людей и животных с помощью передних лапок, на которых есть так называемый орган Галлера.

Как отметил в беседе с RT доктор ветеринарных наук, директор Института ветеринарии, ветеринарно-санитарной экспертизы и агробезопасности Университета РОСБИОТЕХ Игорь Гламаздин, рецепторами клещи улавливают выдыхаемый углекислый газ, а также специфические компоненты пота и кожного секрета.

Именно обоняние является основным инструментом на дальней дистанции. На более близком расстоянии (1–2 м) включаются терморецепторы, которые позволяют клещу обнаружить тепловое пятно, контрастирующее с окружающей средой рассказал эксперт

По его словам, рецепторы реагируют также на повышение влажности воздуха, которое происходит рядом с теплокровным существом.

Клещ не прыгает и не падает с деревьев. Он забирается на кончик травы или невысокого кустарника и ждет жертву, вытягивая передние лапки. Когда человек или животное проходит мимо, клещ цепляется за шерсть либо одежду. Затем он начинает медленно ползти по телу в поисках места с наиболее тонкой кожей и близким расположением кровеносных сосудов, где и присасывается сообщил специалист

Как ранее сообщили в Управлении Роспотребнадзора по региону, в Московской области не зарегистрировано ни одного случая заболевания клещевым вирусным энцефалитом.