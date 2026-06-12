В Подмосковье не зарегистрировано ни одного случая клещевого энцефалита Роспотребнадзор: случаев клещевого энцефалита в Подмосковье не выявлено

Москва12 июн Вести.В Московской области не зарегистрировано ни одного случая заболевания клещевым вирусным энцефалитом. Об этом сообщило Управление Роспотребнадзора по региону в своем Telegram-канале.

По состоянию на 10 июня текущего года в медицинские учреждения обратились порядка 5,5 тысячи человек по поводу присасывания клещей – это на уровне 2025 года года и ниже средних многолетних значений.

По состоянию на 10.06.2026 года … случаев заболевания клещевым вирусным энцефалитом в Московской области не зарегистрировано говорится в публикации Роспотребнадзора

С профилактической целью привито более 18 тысяч человек, включая свыше 6,5 тысячи детей.

В целях профилактики инфекций, передающихся иксодовыми клещами, акарицидные обработки провели на площади около 4,5 тысячи гектаров, в том числе более 1,5 тысячи гектаров на территориях летних оздоровительных учреждений.

Эпидемиологическая обстановка находится на постоянном контроле Роспотребнадзора.