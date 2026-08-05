Роспотребнадзор предупредил россиян о второй волне активности клещей в августе

Роспотребнадзор предупредил о втором пике активности клещей в конце лета Роспотребнадзор предупредил россиян о второй волне активности клещей в августе

Москва5 авг Вести.Второй пик активности клещей в России наступает в конце августа и начале сентября. Гражданам не стоит ослаблять бдительность во время отдыха на природе, поскольку угроза инфицирования опасными заболеваниями в период активизации насекомых сохраняется на высоком уровне, предупредили в Роспотребнадзоре.

Чтобы минимизировать риски эксперты ведомства порекомендовали выбирать одежду с длинными рукавами, заправлять брюки в носки, а верхнюю часть одежды - в брюки и носить головные уборы, убирая под них волосы. Для облегчения визуального осмотра предпочтение следует отдавать светлым однотонным тканям, передает ТАСС.

Кроме того, специалисты рекомендуют применять акарицидные и репеллентные препараты, а также своевременно проходить курс вакцинации.

По статистике ведомства, с начала весенне-летнего периода в медучреждения страны из-за укусов клещей обратились свыше 420 тысяч человек. Данный показатель оказался на 7,3% ниже среднего многолетнего уровня.

Наибольшая концентрация пострадавших зафиксирована в Республике Алтай, а также в Костромской, Кировской, Томской, Вологодской и Кемеровской областях.

Ранее кандидат медицинских наук, доцент кафедры инфекционных болезней РУДН Сергей Вознесенский заявил, что вероятность второй волны активности клещей в России в этом году очень высока.