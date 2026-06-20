Доктор Мясников назвал неожиданный предмет, который всегда нужно брать в лес Доктор Мясников рассказал, без чего не стоит ходить на прогулку в лес

Москва20 июн Вести.Для прогулки в лесу нужно выбирать закрытую одежду ярких цветов, а также брать с собой спички, нож, компас и баночку йода. Об этом доктор врач-кардиолог, кандидат медицинских наук, президент ГКБ №71 им. М. Е. Жадкевича Александр Мясников рассказал в интервью ИС "Вести".

Обувь также должна быть закрытой, отметил Мясников. Это поможет защитить ноги от змей.

Должны быть длинные рукава, обязательно головной убор. ... Вы должны ходить в ярких одеждах: желтых, красных, чтоб вас было видно за версту … вы же не на войне, вы же не на охоте рассказал Мясников

Он также перечислил предметы, без которых нельзя ходить в лес, так как всегда есть риск заблудиться и не вернуться домой тем же днем.

Без ножа, спичек и компаса в лес ходить нельзя. Насчет перевязочного материала, ну, конечно, лучше иметь, чем не иметь. … Что еще нужно брать? Это фонарик. Ты не знаешь, ты можешь потеряться, а фонариком ты можешь хотя бы дать сигнал отметил он

Мясников подчеркнул, что пользы от телефона в лесу будет мало, так как связь там обычно не ловит, а объяснить свое точное местоположение сложно. Также он не видит нужды в свистке.

А вот йод баночку маленькую я бы взял. И знаете, для чего? А пить-то хочется. А где ты будешь пить? Из лужи, из болота. … Понятно, что это, так сказать, йод вреден и так далее, но он обеззараживает воду. … Конечно, надо с собой брать и бутылку воды, потому что из незнакомых источников пить не стоит, но пустую бутылочку не выбрасывать, потому что потом вот, если капнуть йода и набрать туда воды, это уже меньшие риски добавил врач

Мясников посоветовал вспомнить базовые навыки ориентирования на местности перед прогулкой в лесу, избегать болотистой местности и всегда смотреть на почву под ногами, а главное – оценивать свои силы и не заходить слишком глубоко без необходимости и специальной подготовки.

Ранее сообщалось, что пропавшая из поселка Новоуткинск 16-летняя школьница София два дня выживала в лесу без пищи. Пытаясь вернуться, девушка начала двигаться наугад, причем идти ей пришлось ночью, а спать – днем, когда не так холодно. Развести костер школьница не смогла, связи в лесу не было, к тому же телефон быстро сел.