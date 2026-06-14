Пропавшая на Урале 16-летняя школьница два дня жила в лесу без еды и воды

На Урале 16-летняя школьница два дня выживала без еды и воды в лесу Пропавшая на Урале 16-летняя школьница два дня жила в лесу без еды и воды

Москва14 июн Вести.Пропавшая из поселка Новоуткинск 16-летняя школьница София два дня выживала в лесу без пищи. Об этом сообщает "КП – Екатеринбург".

По данным издания, девушка ушла гулять 11 июня и не вернулась. Маме и подругам с ее номера пришли загадочные сообщения.

Как рассказала сестра пропавшей Александра, сообщения были отложенные, они были отправлены около 23.00. Маме девушка написала "Я тебя люблю", а подругам – "Прости".

Спустя двое суток девушка нашлась живой и здоровой. Как рассказала "КП-Екатеринбург" Александра, ее сестра потерялась в лесу. Туда она отправилась, чтобы погулять на природе говорится в публикации

Поняв, что потерялась, девушка начала двигаться наугад, причем идти ей пришлось ночью, а спать – днем, когда не так холодно. Развести костер школьница не смогла, связи в лесу не было, к тому же телефон быстро сел.

В конце концов, как пишет издание, девушка вышла на дорогу, ведущую к трассе, от которой она добралась до своего поселка.