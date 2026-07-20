В подмосковном Пущино более 100 человек уже сутки ищут 13-летнюю девочку Более 100 человек сутки ищут 13-летнюю школьницу в подмосковном Пущино

Москва20 июл Вести.В подмосковном городе Пущино уже сутки ищут пропавшую 13-летнюю девочку. Об этом пишет KP.RU.

По данным издания, Василиса Автайкина пропала около 21.30 воскресенья, 19 июля, в районе СНТ "Биоприбор", которое распололожено в 2,5 км от Пущино.

У нас в СНТ два участка, один наш, второй — нашей бабушки. Дочка вернулась от нее и обнаружила, что обронила где-то по дороге колечко. Сказала, что попробует буквально минут 20 его поискать с фонариком. Телефон Василиса с собой не взяла, все ее вещи остались здесь. Краски так и разложены, которыми она в тот день рисовала цитирует мать девочки издание

Когда родные поняли, что ребенок слишком долго не возвращается, они отправились на поиски, но не преуспели. С 6 утра понедельника, 20 июля, к поискам подключились кинологи с собаками. Животные взяли след, но потеряли его у лавочки недалеко от дороги на повороте к СНТ.

Мать рассказала, что раньше девочка никогда не пропадала и была домашним ребенком.

Неравнодушные жители и волонтеры создали группу по поиску школьницы и обследовали округу. В поисках участвуют уже более ста человек.