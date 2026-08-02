Найдена 12-летняя девочка из Подмосковья, ушедшая из дома после ссоры с мамой

Найдена школьница из Подмосковья, ушедшая из дома после ссоры с мамой Найдена 12-летняя девочка из Подмосковья, ушедшая из дома после ссоры с мамой

Москва2 авг Вести.Установлено местонахождение 12-летней девочки из Подмосковья, ушедшей 1 августа из дома после ссоры с мамой. Об этом сообщило ГУ МВД России по Московской области.

Школьница 1 августа после ссоры с мамой ушла из дома в деревне Цибино, Воскресенского г.о. Предварительно, противоправных действий в отношении несовершеннолетней совершено не было.

В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками УМВД России по городскому округу Воскресенск совместно со спасательной организацией в д. Марково, Раменского района установлено местонахождение 12-летней девочки говорится в сообщении, опубликованном в канале ведомства в мессенджере МАХ

По факту произошедшего организована проверка, устанавливаются все обстоятельства.