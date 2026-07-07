Стало известно, где была несколько дней ушедшая из дома в Кызыле девочка В Туве нашли девочку, пропавшую 4 июля

Москва7 июл Вести.Девочка, которую разыскивали правоохранители в Кызыле, найдена, сообщает МВД по Туве.

Школьница 2011 года рождения ушла из дома 4 июля, с тех пор ее местонахождение было неизвестно.

Правоохранители организовали поиски. При этом подчеркивалось, что ее исчезновение не связано с исчезновением в Кызыле двух девочек, которых ищут с 1 июля.

Разыскиваемая несовершеннолетняя … найдена. В период отсутствия девочка бродяжничала на территории г. Кызыла говорится в публикации республиканского МВД

В ведомстве отметили, что противоправных действий в ее отношении не совершалось.

Полиция Тувы также проинформировала, что несовершеннолетняя воспитывается в неполной семье и ранее неоднократно уходила из дома. Сотрудники ПДН поставят ее на профилактический учет.