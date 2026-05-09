МВД: в Курске найдена пропавшая девочка, ее передали родителям

Москва9 мая Вести.Пропавшая в субботу, 9 мая, в Курске девочка найдена и передана родителям, сообщается в MAX-канале регионального управления МВД.

Ранее поступала информация, что полиция разыскивает несовершеннолетнюю жительницу Курска 2015 года рождения. В субботу, 9 мая, в 13.55 по московскому времени она ушла из дома.

Девочка найдена и передана родителям. Благодарим всех, кто участвовал в поисках отмечается в сообщении

Сообщение о том, что несовершеннолетняя найдена было опубликовано в 22.50 по московскому времени.