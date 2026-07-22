Москва22 июлВести.Подмосковная прокуратура взяла на контроль расследование обстоятельств исчезновении девочки в Московской области, сообщили в пресс-службе регионального надзорного ведомства.
По данному факту Следственный комитет возбудил уголовное дело.
Вечером 19 июля девочка вышла из частного дома в садоводческом товариществе в городе Пущино, где проживала вместе с семьей, и не вернулась. После этого были организованы поиски ребенка.
По словам матери, дочка отправилась на поиски утерянной сережки, мобильный телефон оставила домаговорится в публикации областной прокуратуры в MAX
В настоящее время в поисках 13-летней девочки участвуют силовики и волонтеры.