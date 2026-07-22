Пропавшая в Подмосковье девочка ушла искать сережку и оставила дома телефон

Перед исчезновением в Подмосковье девочка ушла искать потерянную сережку Пропавшая в Подмосковье девочка ушла искать сережку и оставила дома телефон

Москва22 июл Вести.Подмосковная прокуратура взяла на контроль расследование обстоятельств исчезновении девочки в Московской области, сообщили в пресс-службе регионального надзорного ведомства.

По данному факту Следственный комитет возбудил уголовное дело.

Вечером 19 июля девочка вышла из частного дома в садоводческом товариществе в городе Пущино, где проживала вместе с семьей, и не вернулась. После этого были организованы поиски ребенка.

По словам матери, дочка отправилась на поиски утерянной сережки, мобильный телефон оставила дома говорится в публикации областной прокуратуры в MAX

В настоящее время в поисках 13-летней девочки участвуют силовики и волонтеры.