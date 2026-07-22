После исчезновения девочки в Подмосковье возбуждено дело

СК возбудил дело после исчезновения девочки в подмосковном Пущино После исчезновения девочки в Подмосковье возбуждено дело

Москва22 июл Вести.Уголовное дело возбуждено после исчезновения подростка в подмосковном городе Пущино, сообщили в ГСУ СК России по Московской области.

Девочка пропала в минувшее воскресенье, 19 июля. Она вышла из частного дома, где жила со своей семьей, и исчезла.

Следователем и криминалистами во взаимодействии с оперативными сотрудниками проведен осмотр места, а также камер наружного видеонаблюдения, проведены допросы матери и бабушки девочки говорится в заявлении ведомства в MAX

Также сотрудники СК опрашивают других свидетелей, изъяты образцы буккального эпителия.

Ранее сообщалось, что поиски 13-летней Василисы (так зовут пропавшую девочку) ведутся круглосуточно. В них участвуют силовики и волонтеры.