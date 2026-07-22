Пропавшую 19 июля в Пущино 13-летнюю девочку нашли живой Пропавшую в Пущино 13-летнюю девочку нашли живой спустя три дня поисков

Москва22 июл Вести.Пропавшую 19 июля 13-летнюю школьницу из Пущино нашли живой. Об этом сообщает управление СК России по Московской области в MAX.

Отмечается, что ребенок находился в Старой Купавне.

В ходе следственных действий и розыскных мероприятий установлено местонахождение ранее пропавшей 13-летней девочки из города Пущино. Она находилась в г. Старая Купавна говорится в сообщение

Девочку планируют в ближайшее время доставить к следователю, чтобы выяснить детали произошедшего.

Как сообщалось ранее, девочка вышла из дома, заявив родственникам, что хочет поискать потерянную вещь – кольцо или сережку. Она оставила мобильный телефон дома и не вернулась. В поисках участвовали более 100 человек, в том числе кинологи.