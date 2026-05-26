Если заблудились в лесу, не ищите мох: эксперт по выживанию развенчал миф Эксперт по выживанию Ярин рассказал, что делать, если заблудился в лесу

Москва26 мая Вести.Почти 200 человек потерялись в столичных лесах с начала сезона. Специалист по безопасности человека в природной среде Михаил Ярин в комментарии ИС "Вести" объяснил, что это происходит из-за незнания элементарных правил ориентирования на местности.

Мы сейчас живем в высокотехнологичном обществе, и вся надежда у нас на электронные приборы, потому что мы привыкли к ним. А навыки работы с простыми приборами навигации такими, как компас, у нас утрачиваются, потому что не нужны. Есть также ожидания, что мол, достану телефон, нажал две кнопочки, звонок другу, позвоню 112, и все, ко мне все прибежали. Но не везде берет телефон. А эта инерция делает свое черное дело заявил он

Потому, отметил эксперт, следует перед тем, как отправиться в лес, научиться ориентироваться на местности по компасу. Благодаря пониманию, в какую сторону двигаться, можно быстро выйти из леса.

При этом Ярин предупреждает: не стоит прибегать к таким методам, как ориентировка по мху. Бытует мнение, что мох растет строго с северной стороны деревьев.

Мох – субстанция, живущая сама по себе и растущая так, как нравится. Я за свои годы лишь два раза видел мох, который растет на северной стороне, а я в лесу бываю регулярно заметил эксперт

По его мнению, наилучшим способом избежать всяких рисков заблудиться в лесу, является качественная подготовка и спокойствие в нестандартной ситуации.

Самое простое – установить приложение "компас" на телефон. Имея прибор для ориентирования, мы имеем понимание себя в пространстве. Ну а дальше необходимый набор, про который все уже знают: вода, пауэрбанк, ножик, зажигалка. И самое главное - это понимание, что в любой ситуации, если вы потеряетесь, вы спасетесь. Вас найдут и с вами ничего не произойдет. Из пяти факторов выживания самый главный фактор – это мотивация. Не надо паниковать. Посидите, подышите, помолитесь, водички попейте, придите в себя, и после этого начнете соображать заявил он

Успокоившись, необходимо связаться с экстренными службами, если есть связь, и передать свои координаты. В случае отсутствия связи, следует ориентироваться по компасу и выходить по нужному направлению.