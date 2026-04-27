Москва27 апрВести.Если на машину упало дерево или ветки от него, тогда КАСКО может покрыть ущерб, причиненный автомобилю. Об этом ИС "Вести" рассказал автоюрист Лев Воропаев.
Он напомнил, что полис КАСКО – уникальный договор, в котором зачастую предусмотрена возможность страхового возмещения за падение дерева на машину.
Если в нем предусмотрена возможность страхового возмещения за падение дерева либо ветки от него, то тогда, да, он (КАСКО - прим. ред.) покроет тот ущерб, который причинен автомобилю от падения, соответственно, дерева либо его ветки. И обычно потребители этих услуг без всяких проблем получает соответствующее возмещениеотметил Воропаев
При этом, по словам эксперта, есть исключения в возмещении ущерба.
У нас [существует] так называемое действие непреодолимой силы. Когда обычно сила ветра превышает 25 м/с, <...> он тогда приравнивается к штормовому, и это уже действие так называемого, вот как я указал выше, непреодолимой силы, и тогда все обычно освобождаются от возмещения ущерба. Но силу ветра нам должен указать гидрометцентр в конкретное время, когда будут соответствующие измерения проведенысказал Воропаев
На Москву и Подмосковье обрушилась непогода. В регионе идет мокрый снег, который сопровождается сильным ветром с порывами до 23 м/с. Фиксируются случаи падения деревьев и отключения электроэнергии. В результате непогоды пострадали 30 человек.