Россиянам напомнили о компенсации в рамках КАСКО за рухнувшее на машину дерево Автоюрист Воропаев: в полисе КАСКО предусмотрена компенсация за падения дерева

Москва27 апр Вести.Если на машину упало дерево или ветки от него, тогда КАСКО может покрыть ущерб, причиненный автомобилю. Об этом ИС "Вести" рассказал автоюрист Лев Воропаев.

Он напомнил, что полис КАСКО – уникальный договор, в котором зачастую предусмотрена возможность страхового возмещения за падение дерева на машину.

Если в нем предусмотрена возможность страхового возмещения за падение дерева либо ветки от него, то тогда, да, он (КАСКО - прим. ред.) покроет тот ущерб, который причинен автомобилю от падения, соответственно, дерева либо его ветки. И обычно потребители этих услуг без всяких проблем получает соответствующее возмещение отметил Воропаев

При этом, по словам эксперта, есть исключения в возмещении ущерба.

У нас [существует] так называемое действие непреодолимой силы. Когда обычно сила ветра превышает 25 м/с, <...> он тогда приравнивается к штормовому, и это уже действие так называемого, вот как я указал выше, непреодолимой силы, и тогда все обычно освобождаются от возмещения ущерба. Но силу ветра нам должен указать гидрометцентр в конкретное время, когда будут соответствующие измерения проведены сказал Воропаев

На Москву и Подмосковье обрушилась непогода. В регионе идет мокрый снег, который сопровождается сильным ветром с порывами до 23 м/с. Фиксируются случаи падения деревьев и отключения электроэнергии. В результате непогоды пострадали 30 человек.