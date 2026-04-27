Депутат Свищев: при падении дерева на машину должны платить УК или ТСЖ

Депутат Свищев рассказал, у кого просить компенсации при падении дерева на авто Депутат Свищев: при падении дерева на машину должны платить УК или ТСЖ

Москва27 апр Вести.Депутат Госдумы от ЛДПР Дмитрий Свищев рассказал, у кого можно попросить компенсацию в случае падения дерева на автомобиль. Об этом пишет Lenta.ru.

По словам депутата, заплатить должен тот, кто был обязан следить за деревом. В данном случае стихийное бедствие – не оправдание, и управляющая компания или ТСЖ все равно несет ответственность.

Если дерево росло во дворе многоквартирного дома, отвечает управляющая компания (УК) или ТСЖ. Если на тротуаре или у дороги — муниципалитет. Даже при сильном ветре, если дерево было аварийным или засохшим, УК или городские власти обязаны возместить ущерб цитирует Свищева издание

Уточняется, что для получения компенсации нужно сразу после происшествия вызвать участкового, который зафиксирует факт падения дерева и повреждения автомобиля. Также нужно самостоятельно снять последствия инцидента на фото и видео, найти свидетелей.

От полицейского потерпевший получит постановление об отказе в возбуждении уголовного дела с перечнем поврежденных деталей. После этого следует обратиться к независимому эксперту, который оценит стоимость ремонта.

Сделав все это, можно подать письменную претензию в адрес управляющей организации. Если компенсацию не выплатят, следующим шагом станет обращение в суд.