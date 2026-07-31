ВС возложил ответственность за ДТП на ремонтируемой дороге на подрядчика

ВС разъяснил, кто несет ответственность за ДТП на ремонтируемой дороге ВС возложил ответственность за ДТП на ремонтируемой дороге на подрядчика

Москва31 июл Вести.Подрядчик обязан организовать безопасное движение в зоне проведения ремонтных работ на дороге. С таким решением выступил Верховный суд России, рассматривая кассационную жалобу.

Житель Москвы обратился в суд с иском о возмещении ущерба, причиненного автомобилю в результате наезда на островок безопасности на участке дороги, где проводились строительные работы.

Суд удовлетворил требования и назначил выплату компенсации ГКУ "Центр организации дорожного движения".

Представитель госучреждения в кассационной жалобе в Верховный суд России указал, что на момент аварии строительные работы на участке дороги вела подрядная организация, а потому именно она должна нести ответственность за аварию и вред.

Коллегия по гражданским делам ВС РФ поддержала доводы заявителя и направила дело на новое рассмотрение с учетом указанных обстоятельств говорится в заявлении пресс-службы суда

Ранее Верховный суд РФ запретил "автоматическое" выписывание штрафа нарушителям, если в процессе фиксации правонарушения использовались ручные камеры.