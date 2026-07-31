Москва31 июлВести.Подрядчик обязан организовать безопасное движение в зоне проведения ремонтных работ на дороге. С таким решением выступил Верховный суд России, рассматривая кассационную жалобу.
Житель Москвы обратился в суд с иском о возмещении ущерба, причиненного автомобилю в результате наезда на островок безопасности на участке дороги, где проводились строительные работы.
Суд удовлетворил требования и назначил выплату компенсации ГКУ "Центр организации дорожного движения".
Представитель госучреждения в кассационной жалобе в Верховный суд России указал, что на момент аварии строительные работы на участке дороги вела подрядная организация, а потому именно она должна нести ответственность за аварию и вред.
Коллегия по гражданским делам ВС РФ поддержала доводы заявителя и направила дело на новое рассмотрение с учетом указанных обстоятельствговорится в заявлении пресс-службы суда
Ранее Верховный суд РФ запретил "автоматическое" выписывание штрафа нарушителям, если в процессе фиксации правонарушения использовались ручные камеры.