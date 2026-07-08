Москва8 июл Вести.Автоэксперт Игорь Моржаретто в интервью ИС "Вести" предложил добавить в алгоритмы робота-доставщика порядок действий в случае ДТП.

Моржаретто прокомментировал информацию о том, что на севере Москвы робот-доставщик врезался в припаркованный автомобиль и покинул место ДТП. По его словам, такого произойти не могло. Эксперт подчеркнул, что роботов-доставщиков учат исключительно тому, как ездить по правилам. В их алгоритмах не заложено, как проехать на красный сигнал светофора или задеть машину.

Поскольку его не учили нарушать правила, его и не учили, как действовать в случае, если там кого-то зацепил. Если, наверное, вбить в один из алгоритмов, как себя вести в случае ДТП, может быть, он в следующий раз, конечно, не сбежит, а начнет вызывать ДПС сказал Игорь Моржаретто

Он добавил, что на дорогах происходят и случаи, когда автовладельцы решают проверить способности беспилотных машин и начинают их подрезать или обгонять. В случае ДТП при таких провокационных действиях, подчеркнул автоэксперт, виновным будет автовладелец, спровоцировавший аварию.