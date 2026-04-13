Москва13 апр Вести.Беспилотные автомобили строго соблюдают правила дорожного движения и это является "серьезной проблемой". Об этом заявил в интервью ИС "Вести" кандидат технических наук, старший научный сотрудник кафедры "Наземные транспортные средства" Московского политехнического университета Юрий Фурлетов.

По его словам, это влияет на скорость передвижения.

Я бы даже сказал, к сожалению, беспилотный автомобиль абсолютно все правила соблюдает. Потому что сейчас это в научной среде обсуждается как серьезная проблема. Беспилотный автомобиль будет ехать, его кто-то будет подрезать, а он будет пропускать. И таким образом получается, что он будет сильно медленнее ехать. Видимо, придется заложить [алгоритм], что он должен сигналить, открывать окно и "кричать". Не знаю, как он это будет делать. Но что-то в этом роде он должен делать для того, чтобы двигаться в потоке вместе с остальными