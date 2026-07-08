Москва8 июл Вести.В России планируют использовать дроны для оптовой доставки товаров на склады, откуда заказы будут развозиться курьерами или роботами. Об этом рассказал статс-секретарь — заместитель главы Министерства промышленности и торговли Роман Чекушов.

Мы видим те технологии, которые несколько лет назад даже не могли представить. Давайте наблюдать вместе. Я уверен, что через пару лет мы встретимся и обсудим уже применение этих технологий сказал замминистра в интервью РИА Новости

По словам Чекушова, с каждым годом в ритейле активно внедряются новые технологии. Так, российские маркетплейсы сегодня начинают использовать человекоподобных роботов, чтобы перекладывать мелкие товары на складах.