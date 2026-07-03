Москва3 июл Вести.Президиум Верховного суда России утвердил обзор судебной практики по делам, которые связаны с самовольным строительством и сносом таких объектов. Об этом сообщили в пресс-службе суда.

Документ содержит правовые позиции, направленные на формирование единообразного подхода при рассмотрении споров о самовольных постройках. В частности, в нем разъясняется порядок принятия решений о сносе различных объектов.

Органы местного самоуправления не вправе применять внесудебную административную процедуру сноса самовольных построек в отношении объекта, являющегося частью многоквартирного дома. Такие решения относятся только к компетенции судов говорится в сообщении

Верховный суд также указал, что здания, построенные на землях сельскохозяйственного назначения, незаконно переведенных в категорию земель населенных пунктов, признаются самовольными постройками и подлежат сносу.

Кроме того, в обзоре разъясняется, что добросовестный застройщик имеет право на компенсацию после сноса объекта. В качестве примера приведено дело собственника дома, который получил все необходимые разрешения, однако впоследствии выяснилось, что строение находится в охранной зоне газопровода.

Также Верховный суд напомнил, что если в самовольной постройке проживают люди, суд при удовлетворении требования о сносе должен одновременно решить вопрос об их выселении. В таких делах к участию необходимо привлекать прокурора.

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