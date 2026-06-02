Юрист рассказал, при каких условиях разрешается установка шлагбаума в СНТ

Москва2 июн Вести.Установка шлагбаума в СНТ не должна нарушать Правила противопожарного режима в РФ и ограничивать права собственников. Об этом в беседе с RT сообщил член Общественной палаты РФ, доктор юридических наук, профессор, декан факультета права НИУ ВШЭ Вадим Виноградов.

По его словам, собственник участка может требовать устранения нарушения при установке шлагбаума на основе ст. 304 ГК России.

Объекты инфраструктуры, размещенные на землях, находящихся в собственности СНТ или долевой собственности членов СНТ, относятся к имуществу общего пользования товарищества, и решение о порядке их использования принимает общее собрание членов СНТ, поскольку речь идет не о техническом благоустройстве, а о введении режима доступа на общую территорию объяснил эксперт

Также специалист отметил, что свободный проезд пожарной техники на территорию СНТ необходимо соблюдать в соответствии с действующими законами и нормативными актами.

"Федеральный закон №69-ФЗ "О пожарной безопасности" и Правила противопожарного режима в РФ обязывают обеспечивать свободный проезд пожарной техники к зданиям и сооружениям", - сказал он.

