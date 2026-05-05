В Госдуме рассказали, в каком случае нужно регистрировать теплицу Депутат Чаплин: надо регистрировать только теплицы на капитальном фундаменте

Москва5 мая Вести.Разборную теплицу из поликарбоната регистрировать не требуется. Но если она установлена на капитальном фундаменте и ее невозможно переместить без разрушения, такое сооружение признается объектом недвижимости. Об этом изданию Газета.ru сообщил председатель Союза дачников Подмосковья, депутат Государственной думы Никита Чаплин.

По его словам, ключевое значение имеет капитальность постройки. Если теплица состоит из металлических дуг, легко разбирается на зиму и не имеет заглубленного бетонного основания, она считается временным сооружением. В таком случае закон не требует ни уведомлений, ни регистрации.

Совершенно иначе обстоит дело, если теплица установлена на прочный фундамент, к ней подведены отопление, водопровод или стационарное электричество, добавил он. Тогда необходимо уведомить местную администрацию о начале строительства, а после завершения работ - о вводе объекта в эксплуатацию и зарегистрировать право собственности в Росреестре.

Парламентарий также напомнил о соседях: даже легкую конструкцию следует размещать не ближе одного метра от границы участка. В противном случае сосед может через суд потребовать переноса или демонтажа теплицы.

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