Москва27 июл Вести.Установка газового счетчика обязательна для домов и квартир с газовым отоплением. Об этом в интервью RT заявил член комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Александр Якубовский.

Однако, по словам депутата, если помещение отапливается другим способом, а газ используется лишь для приготовления пищи или нагрева воды, собственник имеет право установить счетчик по собственному желанию.

При этом необходимо учитывать максимальный часовой расход установленного оборудования: если он составляет менее двух кубометров газа в час, требование об обязательном учете не применяется добавил Якубовский

Он также отметил, что счетчик не влияет на тариф.

Без счетчика плата начисляется по нормативу заявил Якубовский

Ранее депутат Госдумы Сергей Миронов призвал обеспечить россиянам возможность оплачивать отопление исключительно на основании показаний счетчиков.