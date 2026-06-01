Москва1 июн Вести.Установка тамбурной двери в подъезде многоквартирного дома должна согласовываться на общем собрании собственников. Об этом заявил член комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Александр Якубовский.

В разговоре с RT депутат пояснил, что ставить тамбурную дверь, устно договорившись с соседями, нельзя. По его словам, лестничная площадка и коридор — это общее имущество всех собственников дома, поэтому решение об установке двери должно приниматься на общем собрании.

Перед установкой нужно проверить, не перекроет ли дверь доступ к электрощитам, счетчикам, стоякам, пожарному оборудованию, не помешает ли эвакуации и работе аварийных служб. Если за дверью остаются общедомовые коммуникации, доступ к ним должен быть обеспечен сказал Якубовский

Ранее в Госдуме объяснили, что для установки шлагбаума на въезде на придомовую территорию требуется согласие не менее половины, а иногда и двух третей собственников квартир в многоквартирном доме.