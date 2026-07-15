Депутат Якубовский: мастеру не надо платить при поломке общего имущества дома

В ГД рассказали, когда не надо платить мастеру при поломке в доме Депутат Якубовский: мастеру не надо платить при поломке общего имущества дома

Москва15 июл Вести.Собственник квартиры не должен отдельно платить мастеру, если речь идет о ремонте общего имущества многоквартирного дома. Об этом в беседе с RT рассказал член комитета Государственной думы по строительству и ЖКХ Александр Якубовский.

По словам депутата, обязанность оплачивать работу сантехника или газовщика зависит от того, кому принадлежит неисправное оборудование.

Такие работы уже финансируются за счет платы за содержание жилого помещения. К общему имуществу относятся стояки холодной и горячей воды, ответвления от них до первого отключающего устройства и само это устройство. В системе канализации - стояки и ответвления от них до первого стыкового соединения объяснил Якубовский

Поэтому, добавил он, именно управляющая организация должна проводить устранение течи стояка, ремонт первого запорного крана или ликвидацию засора общедомовой канализации без дополнительной оплаты со стороны жильцов.

При этом, уточнил Якубовский, если речь идет о поломке смесителя, унитаза, раковины, гибкой подводки или трубы, расположенной после первого отключающего устройства, то ремонт оплачивается владельцем квартиры, поскольку эти устройства, как правило, являются имуществом собственника.