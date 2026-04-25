Москва25 апрВести.Работать на грядках, согнувшись под углом 90 градусов, вредно для позвоночника, лучше сесть на низкую скамеечку, сообщил РИА Новости заведующий отделением НМИЦ реабилитации и курортологии Минздрава России Евгений Рябков.
Поза, согнувшись – под углом 90 градусов в пояснице - это катастрофа для ваших дисков. Для прополки и посадки лучшим вариантом будет использование низкой скамеечки или стульчикарассказал врач
Он добавил, что наклон корпуса должен идти за счет тазобедренных суставов, а не поясницы. Если нужно сильно низко наклониться к земле, безопаснее встать на колени. Главное, следить за спиной, она должна быть прямой, важно еще во время работы менять периодически положение тела.