Россиянам рассказали, в какой позе нельзя работать в огороде Врач Рябков: согнувшись под прямым углом, работать на грядках вредно

Москва25 апр Вести.Работать на грядках, согнувшись под углом 90 градусов, вредно для позвоночника, лучше сесть на низкую скамеечку, сообщил РИА Новости заведующий отделением НМИЦ реабилитации и курортологии Минздрава России Евгений Рябков.

Поза, согнувшись – под углом 90 градусов в пояснице - это катастрофа для ваших дисков​​​. Для прополки и посадки лучшим вариантом будет использование низкой скамеечки или стульчика рассказал врач

Он добавил, что наклон корпуса должен идти за счет тазобедренных суставов, а не поясницы. Если нужно сильно низко наклониться к земле, безопаснее встать на колени. Главное, следить за спиной, она должна быть прямой, важно еще во время работы менять периодически положение тела.