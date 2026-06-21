Названы самые опасные для поясницы работы на даче Врач Демьяновская: подъем тяжестей рывком из наклона угрожает здоровью поясницы

Москва21 июн Вести.Одно из самых травматичных действий для спины — это подъем тяжелых предметов путем рывка из положения наклона, сообщила врач Екатерина Демьяновская. Такие травмы становятся особенно актуальны с началом сезона работ на даче.

В разговоре с NEWS.ru специалист предупредила, что подъем тяжестей может навредить позвоночнику, поскольку при резком движении возрастает нагрузка на мышцы, связки спины и межпозвонковые диски.

Поднимать тяжелые предметы следует с прямой спиной, сгибая ноги в коленях, по возможности вес следует распределять на обе руки. Не рекомендуется поднимать единомоментно тяжести более 10 кг суммарно сказала врач

На втором месте среди самых травмоопасных работ на даче — прополка грядок и посадка растений в положении наклона, продолжила Демьяновская. По ее словам, не следует долго находиться в одной позе, поскольку это может привести к спазму мышц и острой боли в пояснице. Чтобы снизить риски, рекомендуется иногда работать сидя и использовать садовые наколенники.

К третьему виду самых опасных для поясницы работ врач отнесла вскапывание участка. Дачникам приходится постоянно наклоняться, поворачивать корпус и прикладывать значительное усилие, что может быть вредно для человека, который большую часть года ведет малоподвижный образ жизни, заключила Демьяновская.