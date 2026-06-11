Россиянам напомнили, какие деревья нельзя рубить на даче без разрешения Эксперт Миронова рассказала о правилах вырубки деревьев на дачном участке

Москва11 июн Вести.Эксперт "Народного фронта" Татьяна Миронова предупредила, что не все деревья и кустарники на дачном участке можно вырубать без специального разрешения.

В беседе с RT она пояснила, что собственники земли вправе удалять деревья и кустарники на своем участке без согласования с органами власти только при соблюдении требований законодательства и при отсутствии ущерба окружающей среде и правам других лиц.

По словам Мироновой, перед вырубкой необходимо проверить, не относится ли растение к ценным породам и не включено ли оно в Красную книгу России или региона. В качестве примеров она привела отдельные виды берез, можжевельников, дуб зубчатый и тис ягодный.

Для вырубки таких деревьев и кустарников, объяснила Миронова, требуется получить соответствующее разрешение в местной администрации.

Кроме того, эксперт рекомендовала уточнить, не действуют ли в отношении участка дополнительные ограничения, предусмотренные земельным или природоохранным законодательством.

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