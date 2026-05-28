Москва28 мая Вести.Специалисты пожарного надзора рассказали дачникам о базовых правилах приготовления пищи на открытом огне, а также об основных ошибках при устройстве мангала.

Как правило, для приготовления пищи на участке в ход идет все, что попадается под руку, - металлические емкости, мангалы, бочки, установленные на твердой поверхности. Об этом в беседе c ГТРК "Пермь" рассказал начальник отделения надзорных и профилактических мероприятий 1 ОНДиПР по городу Перми УНДиПР ГУ МЧС России по Пермскому краю Никита Смирнов.

Классическая ошибка дачника — поставить мангал поближе к дому, чтобы не бегать далеко за солью и соусом, но это опасно. Расстояние от огня до дома должно составлять не менее 5 метров. При этом огонь нельзя оставлять без присмотра до полного прекращения горения.

С собой у ответственного кулинара (должны быть - ред.) вода или огнетушитель сказано в публикации

После приготовления пищи важно засыпать землей или залить водой очаг горения.

За пренебрежение пожарной безопасностью предусмотрена административная ответственность - штраф до 15 000 рублей.