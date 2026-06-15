Эксперт объяснила, что требуется для получения прописки на даче Эксперт Миронова: для прописки на даче требуется регистрация дома как жилого

Москва15 июн Вести.О процедуре регистрации по месту жительства на территории дачного участка рассказала в беседе с RT Татьяна Миронова, эксперт Народного фронта.

Уточняется, что соответствующие изменения были внесены в 2019 году, в том числе в федеральный закон, регулирующий ведение гражданами садоводства и огородничества (217-ФЗ).

Для этого дом должен быть официально зарегистрирован в Росреестре как "жилой", то есть пригодный для круглогодичного проживания. Если дом зарегистрирован как "садовый" или "нежилое строение", сначала необходимо перевести его в статус жилого пояснила собеседница RT

Ранее Миронова сообщила, что перед вырубкой деревьев на территории дачного участка необходимо проверить, не относится ли растение к ценным породам и не включено ли оно в Красную книгу России или региона. В качестве примеров она привела отдельные виды берез, можжевельников, дуб зубчатый и тис ягодный.