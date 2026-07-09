Врач: при прыжках с высоты на канате может случиться отслоение сетчатки глаза

Эксперт: есть опасность для глаз при прыжках с высоты на канате Врач: при прыжках с высоты на канате может случиться отслоение сетчатки глаза

Москва9 июл Вести.При прыжках с высоты на эластичном канате (банджи-джампинг) может случиться отслоение сетчатки глаза, заявил NEWS.ru ассистент кафедры травматологии, ортопедии и военно-полевой хирургии Пироговского университета Таулан Гедиев.

Опасность связана не только с возможными техническими неисправностями, но и с тем, как организм реагирует на резкое ускорение, торможение и перераспределение нагрузки.

Во время прыжка на позвоночник, суставы, мышцы и связочный аппарат приходится ударная нагрузка, к которой тело попросту не готово. Наименее очевидный, но реальный риск — офтальмологический пояснил Таулан Гедиев

По его словам, в момент торможения резко повышается внутриглазное и внутригрудное давление. В медицинской литературе описаны множество осложнений, вплоть до отслойки сетчатки.

К тому же неправильное положение корпуса в кульминационный момент, резкое изменение скорости и положения тела способно повредить связки и мышцы шеи или обострить уже существующие проблемы: протрузии, межпозвонковые грыжи, нестабильность позвонков. Возрастает вероятность повреждений связок и вывихов.