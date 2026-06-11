В московском спорткомплексе ЦСКА человек упал с 15-метрового скалодрома

Человек упал с 15-метрового скалодрома в спортивном комплексе ЦСКА В московском спорткомплексе ЦСКА человек упал с 15-метрового скалодрома

Москва11 июн Вести.На скалодроме в спортивном комплексе ЦСКА в Москве человек упал с высоты 15 метров. Об этом сообщил Telegram-канал SHOT.

По данным канала, инцидент произошел вечером 9 июня в Центре скалолазания ЦСКА на 3-й Песчаной улице.

Спортсмен сорвался с высоты 15 метров прямо на пол при использовании автоматической страховки Perfect Descent говорится в публикации

Уточняется, что средняя часть стропы была повреждена.

Упавшему скалолазу вызвали скорую помощь, медики увезли его в больницу. О состоянии спортсмена не сообщается.

Представители спортивного комплекса сообщили, что эксплуатация всех автоматических страховок приостановлена. Их изъяли для проверки. По плану следующая сертификация страховок должна была пройти в октябре 2026 года.

По данным канала, это второй подобный инцидент в центре ЦСКА. 23 февраля 2025 года мужчина так же упал со скалодрома и получил перелом кости одной стопы и ушибы обеих стоп. Отмечается, что он, по предварительным данным, сам нарушил технику безопасности.