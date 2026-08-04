Ученые из Пермского Политеха рассказали о рисках для здоровья при работе в офисе

"Кислородное голодание мозга": чем опасна офисная работа Ученые из Пермского Политеха рассказали о рисках для здоровья при работе в офисе

Москва4 авг Вести.Длительная офисная работа запускает цепочку событий, которая может привести к серьезным последствиям для здоровья. Офисные сотрудники проводят в неподвижном положении до 80% рабочего времени, что вызывает ослабление мышц, застой крови в сосудах и нарушение работы внутренних органов.

В чем заключается главная опасность, рассказала профессор кафедры безопасности жизнедеятельности ПНИПУ, доктор медицинских наук, профессор Нина Вишневская. Ее слова приводит пресс-служба Пермского Политеха.

Сбои в организме из-за длительного неподвижного сидячего положения офисных сотрудников становятся мощным источником стрессовых сигналов для нервной системы, которая вынуждена постоянно компенсировать дисбаланс. Нервная система не успевает восстанавливаться и переходит в режим постоянного перенапряжения, отмечает Вишневская.

Главная опасность заключается не только в физических недомоганиях, но и в глубоких нарушениях работы мозга. Длительный стресс и малоподвижность снижают выработку нейротрофического фактора — белка, необходимого для роста и выживания нейронов, что напрямую ухудшает память, концентрацию и способность к обучению объясняет специалист

Так, человек начинает медленно соображать, тревожиться и терять мотивацию.

Постоянная нехватка активности усугубляет этот процесс: застой крови и кислородное голодание мозга нарушают нейропластичность, и когнитивные функции продолжают снижаться, замыкая порочный круг, из которого без активного вмешательства становится все труднее выбраться добавила профессор

Чтобы предотвратить хроническое перенапряжение нервной системы, нужно давать мозгу передышку: отсыпаться на выходных, делать дыхательную гимнастику, отключить на время телефон, советует Нина Вишневская.