Исследование: сидение более 30 минут в день повышает риск смерти от рака

Ученые: непрерывное сидение более 30 минут в день повышает риск смерти от рака Исследование: сидение более 30 минут в день повышает риск смерти от рака

Москва4 июл Вести.Ученые пришли к выводу, что непрерывное пребывание в сидячем положении более 30 минут в день повышает риск возникновения рака. Об этом говорят результаты наблюдений международной группы ученых под руководством шотландского университета Глазго.

В ходе исследования они проанализировали данные 91 292 человек, полученные из хранилища биоматериалов и сведений о здоровье жителей Великобритании UK Biobank​​​. Отмечается, что наблюдение за участниками велось в среднем в течение 12 лет. Результаты опубликовал медицинский журнал PLOS Medicine.

Риск развития рака, связанный с сидячим образом жизни, обусловлен именно его длительностью. Под длительным сидячим поведением рассматривался любой период пребывания сидя продолжительностью не менее 30 минут говорится в публикации

Кроме того, ученые пришли к выводу, что риск смерти от рака возрастает на 10% с каждым дополнительным часом непрерывного пребывания сидя. Однако, каждый дополнительный час, когда человек прерывал сидение, снижал вероятность смерти от рака на 19%.

При этом замена 30 минут сидения на физическую активность умеренной интенсивности, к примеру, прогулку в среднем темпе, уменьшала риск смертности от рака на 8%.

Замена сидячего поведения физической активностью ассоциировалось с пониженным риском смерти от рака: показатель снижался на 12%, когда час сидения заменялся легкой физической активностью и на 22% при замене пяти минут сидения усиленной физической активностью отмечается в исследовании

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