Здоровый образ жизни должен прививаться с детства, заявил академик Бокерия Академик Бокерия: здоровый образ жизни нужно прививать с детства

Москва13 июн Вести.Кардиохирург, президент общероссийской организации "Лига здоровья нации", академик РАН Лео Бокерия заявил, что здоровый образ жизни надо вести с детства. Об этом он рассказал агентству РИА Новости.

Ребенка надо учить не только читать и писать, рисовать и музицировать, но и правильно жить, питаться, заниматься спортом цитирует Лео Бокерию РИА Новости

По словам специалиста, забота о здоровье - неотъемлемая часть общей культуры человека. И донести это до детей - первоочередная задача родителей, которую, к сожалению, многие упускают из виду.