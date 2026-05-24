Москва24 мая Вести.Многие болезни, которыми страдают взрослые, начинаются еще в детстве. Важно предотвратить их развитие в самом начале. Об этом ИС "Вести" заявил главный педиатр Москвы, главный врач ДГКБ им. З.А. Башляевой Исмаил Османов.

В прошлом году 15 тысяч детей получили высокотехнологичную медицинскую помощь, начиная от сложных операций на позвоночнике и заканчивая трансплантацией органов и тканей.

Такую помощь важно оказывать детям, потому что большинство болезней взрослых берет свое начало в детском возрасте. Если это не оказать в детском возрасте, на самых ранних этапах, как только мы выявили заболевание, дальше это будет прогрессировать, и, безусловно, ребенок уже во взрослый период войдет с тяжелым грузом заболеваний, с инвалидностью и с ограниченными возможностями жизненными пояснил Османов

