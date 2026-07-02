Москва2 июлВести.Душевные переживания могут привести к разрушению организма. Об этом рассказал главный внештатный специалист по сердечно-сосудистой хирургии Минздрава России, президент общероссийской общественной организации "Лига здоровья нации", академик РАН Лео Бокерия в разговоре с РИА Новости.
Эксперт призвал не зацикливаться на переживаниях, поскольку психологическое и физическое здоровье человека взаимосвязаны.
Мой совет: не зацикливайтесь на минусах, обращайте их в плюсы, даже из кризисов, неудач учитесь извлекать пользу - "топливо" для жизни, чтобы становиться лучше, умнее, чтобы идти впередподчеркнул специалист
Ранее сообщалось, что Минздрав России намерен обновить стандарт лечения депрессии.