Москва1 июл Вести.Выдающийся российский кардиохирург Лео Бокерия призвал отказаться от нецензурной лексики. В интервью агентству РИА Новости врач напомнил, что люди чаще всего прибегают к мату, когда находятся в плохом настроении, злятся или ссорятся – то есть пребывают во "взвинченном состоянии".

По мнению Бокерии, в такие моменты страшно сказать, что происходит с сосудами и артериальным давлением. Кардиохирург призвал контролировать эмоции и речь.

При всей важности сна и питания есть кое-что, без чего, по моему глубокому убеждению, любые усилия на пути здорового образа жизни не принесут положительного результата: исключите из своего лексикона бранные слова заявил Бокерия

Сам врача признался, что давно избавился от таких понятий, как обида, и не держит ни на кого зла. Бокерия отметил, что в любых ситуациях имеет смысл обижаться только на себя и винить во всем тоже следует себя.