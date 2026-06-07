Иерей заявил, что употреблением мата россияне превращают свою жизнь в грязь Иерей заявил, что мат пачкает сознание и душу россиян

Москва7 июн Вести.Россияне употреблением в речи мата пачкают свое сознание и душу, превращая жизнь в грязь. Об этом ИС "Вести" заявил председатель Совета по культуре Санкт-Петербургской епархии, иерей Илия Макаров.

По его словам, язык – это нечто, подаренное человечеству не только для того, чтобы общаться, но и познавать, постигать, понимать.

Если язык действительно является центром культуры, то тогда мы просто обязаны его хранить. Мы не имеем права его пачкать. Тогда нет никакой необходимости доказывать, что мат – это плохо. Потому что это пачкает язык, значит, это пачкает мое сознание, значит, это пачкает мою душу, значит, я просто живу в грязи. Поэтому так важно чистоту и подлинность русского языка хранить сказал он

Ранее ректор Государственного института русского языка им. А.С. Пушкина Никита Гусев сообщил, что русский язык впервые за всю историю наблюдений улучшил свою позицию, переместившись с пятого на четвертое место в мире по совокупности ключевых параметров.