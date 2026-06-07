В РПЦ заявили, что без вечных ценностей у бизнесменов будет пустота в душе Иерей Илия Макаров заявил, что бизнесмены должны опираться на вечные ценности

Москва7 июн Вести.У бизнесменов может быть пустота в душе, если они не ориентируются на вечные ценности, которые продвигает церковь. Об этом ИС "Вести" заявил председатель Совета по культуре Санкт-Петербургской епархии, иерей Илия Макаров.

Связь бизнеса и духовности в России всегда была традиционной, сказал иерей, комментируя участие Русской православной церкви в Петербургском международном экономическом форуме.

Бизнес – это не только про зарабатывание денег, бизнес – это про служение … Он должен быть служителем Отечеству, служителем людям. Он обязательно должен заниматься благотворительностью … На всех событиях форума церковь … ориентирует … людей предпринимательства … к вечным ценностям. Потому что если … не будет ориентира перед тобой, то куда ты будешь направлять всю свою деятельность? Ты обогатишься, ты сделаешь что-то, построишь. Что дальше? В твоей душе будет пустота. Но если ты … вдохновляешься свыше, то ты имеешь … цель высокую, благую, вечную. Тогда у тебя не будет пустот в твоей душе, у тебя не будет пауз в твоем деле, ты все время будешь устремлен сказал Макаров

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