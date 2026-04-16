В РПЦ заявили, что не имеют отношения к кодексу православного предпринимателя РПЦ не создавала кодекса православного предпринимателя

Москва16 апр Вести.Заместитель председателя Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ и главный редактор Радио "Вера" Илья Кузьменков сообщил, что Русская православная церковь не создавала кодекса православного предпринимателя.

В беседе с ТАСС он рассказал, что у Русской православной церкви разработана социально-экономическая доктрина, но единственный документ, которым руководствуется верующий человек, – это Евангелие.

Больше никаких документов сказал Кузьменков

Ранее РИА Новости стало известно, что задержку зарплаты назвали тяжким грехом в кодексе православного предпринимателя. Документ был представлен на рассмотрение участников конференции "Вера и дело", которая проходит в четверг, 16 апреля, в храме Христа Спасителя в Москве. В ней принимают участие представители Церкви и делового сообщества.