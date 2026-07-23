Протоиерей Ткачев заявил о "проклятой жизни" людей с богатством Протоиерей Ткачев призвал не завидовать "проклятой жизни" богатых

Москва23 июл Вести.Россиянам не стоит завидовать богатым людям и тем, кто при власти, потому что у них "проклятая жизнь", заявил протоиерей Русской православной церкви Андрей Ткачев, видео с его словами выложено на RuTube-канале священника.

Протоиерей провел встречу с прихожанами в Оптиной пустыни в рамках Дней Достоевского.

Если Бог даст вам богатство — вы проклянете его на второй день. Оно бы отняло у вас вашу жизнь. Не завидуйте богатым сказал Ткачев на встрече

Он добавил, что богатство отнимает аппетит и сон.

Богатому нельзя завидовать – он живет проклятой жизнью. Он ишачит на то, что у него есть заявил священник

По его мнению, по-настоящему свободны те, у кого нет "миллиардов и ответственности за жизнь страны".

Ранее председатель Совета по культуре Санкт-Петербургской епархии, иерей Илия Макаров говорил, что без вечных ценностей у бизнесменов будет пустота в душе.