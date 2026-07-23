Москва23 июлВести.Россиянам не стоит завидовать богатым людям и тем, кто при власти, потому что у них "проклятая жизнь", заявил протоиерей Русской православной церкви Андрей Ткачев, видео с его словами выложено на RuTube-канале священника.
Протоиерей провел встречу с прихожанами в Оптиной пустыни в рамках Дней Достоевского.
Если Бог даст вам богатство — вы проклянете его на второй день. Оно бы отняло у вас вашу жизнь. Не завидуйте богатымсказал Ткачев на встрече
Он добавил, что богатство отнимает аппетит и сон.
Богатому нельзя завидовать – он живет проклятой жизнью. Он ишачит на то, что у него естьзаявил священник
По его мнению, по-настоящему свободны те, у кого нет "миллиардов и ответственности за жизнь страны".
Ранее председатель Совета по культуре Санкт-Петербургской епархии, иерей Илия Макаров говорил, что без вечных ценностей у бизнесменов будет пустота в душе.