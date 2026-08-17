Москва17 авг Вести.Губернатор Забайкалья Александр Осипов на оперативном совещании призвал жителей региона обратить внимание на сквернословие в обычной жизни.

Он посетовал на то, что мат молодеет и становится более обиходным, обыденным - бранные слова теперь можно слышать даже из детских уст.

Осипов рассказал, что в его детстве такого засилья матерных слов не было.

Моя бабушка отправилась на фронт, когда ей был 21 год. Она рассказывала, что даже в самых напряженных боях летчики-истребители не могли позволить себе материться. Если же это случалось, то после они извинялись рассказал Осипов в своем канале в MAX

Глава субъекта призвал забайкальцев начать борьбу со сквернословием.