Москва6 сен Вести.Сквернословие действительно может нанести ущерб духовному миру человека, заявила ИС "Вести" православный блогер Яна Капаева.

Современный человек, когда слышит, что, произнося матерные слова, мы призываем бесов, не очень в это верит. Потому что духовная жизнь для него очень далека, мол, ангелы-бесы, сказка какая-то. А на самом деле это реальность, и нужно понимать, что духовный мир очень близок к нам сказала она

Ранее губернатор Забайкальского края Александр Осипов назвал сквернословие, ставшее, по его словам, обыденным, большой бедой и призвал жителей региона бороться с ним.

Митрополит Псковский и Порховский Матфей в свою очередь отметил, что пример культурного общения зарождается в семье.

Прежде всего, родителям надо задуматься о том, каким примером они являются для своих детей. Если в семье не будут произноситься подобные слова, то и дети, видя пример родителей, постепенно будут меняться. При произнесении бранных слов мы теряем благословение Божье, и наши дела не будут благословлены Богом. Святой Дух никогда не поселятся в нашем сердце, если мы будем так осквернять его заявил он

Ранее митрополит Псковский и Порховский сказал, что духовно-нравственные ориентиры человека должны закладываться еще в детстве.