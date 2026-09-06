Москва6 сен Вести.Духовно-нравственные ориентиры человека должны закладываться еще в детстве. Об этом ИС "Вести" заявил митрополит Псковский и Порховский Матфей.

Формирование мировоззрения у ребенка начинается в раннем возрасте. Если говорить о дошкольном воспитании, то необходимо задумываться, формировать правильные духовные ориентиры. Важно, чтобы ребята на основе лучших людей нашего отечества - а именно во многом на этом принципе построено обучение, - видели, что жизнь их связана с верой отцов сказал он

По словам священнослужителя, то, что в школах РФ проводят уроки по духовно-нравственной культуре, - является крайне важным.

То, что православный компонент включен, - это очень важно, он будет являться той основой, тем стержнем, на которую человек будет уже нанизывать знания. Потому что без духовной составляющей сумма знаний может воспитать человека безнравственного, и тот воспользуется этими знаниями не во благо отечества, а во вред отметил священнослужитель

Православный блогер Яна Капаева также добавила, что все знания, которые закладывают в ребенка в детстве, ценны для его становления.

Вспомнились слова Паисия Святогорца о том, как важно в ребенка, когда он еще маленький, заложить ориентиры. Потом у каждого будет своя встреча с Богом, свой выбор. Но то, что заложено в детстве, очень-очень важно, это наш фундамент. И в критической ситуации ребенок будет знать, что надо идти в храм, молиться, каяться и жизнь выправится, в какой бы точке она ни находилась заявила она

Ранее вице-премьер РФ Татьяна Голикова сказала, что жителей России объединяют 17 духовно-нравственных ценностей, среди которых жизнь, крепкая семья, единство народов, права и свободы человека, достоинство и другие.